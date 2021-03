Coupe de France : le PSG-Lille de la discorde

C’était dans l’air et cela s’est confirmé hier après-midi. Tout heureux de sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a rapidement été contrarié par une annonce survenue le lendemain de son match face au FC Barcelone. Il devra jouer son huitième de finale de Coupe de France, non pas les 6 et 7 avril comme les autres équipes encore en lice, mais le mercredi 17 mars sur France 3… à 14h ! Un horaire qui n’a pas manqué de susciter de l’incompréhension.

La suite après cette publicité

Un PSG-Lille en Coupe de France, c’est une affiche XXL censée être calée en prime time. Voir France Télévisions, le diffuseur de la rencontre (avec Eurosport), choisir une programmation en début d’après-midi a de quoi surprendre. Comment en est-on arrivé à une telle décision ? L’Equipe indique que France TV explique qu’elle ne pouvait programmer ce match en soirée, car l’UEFA interdit la diffusion de matches de compétitions nationales en même temps que des rencontres de Ligue des Champions (ce soir-là se jouent la suite des 1/8es de finale).

Pas touche à Slam, Questions pour un champion, le 19/20 et Plus belle la vie

Cependant, le quotidien rappelle que Canal+ avait été confronté aux mêmes exigences avec le match en retard OM-Rennes et avait choisi de diffuser la partie à 19h, un horaire plus habituel. Mais pour ce qui est d’une programmation en début de soirée, France 3 n’a pas voulu toucher à son JT, « le 19/20 », à sa série « Plus belle la vie », ainsi qu’à l’émission « Tout le sport ». Enfin, pour la tranche 16-17h, L’Equipe précise que la chaîne n’a pas voulu non plus toucher à ses jeux « Slam » et « Questions pour un champion » et a préféré déprogrammer la série « Rex ».

Pour un pays à deux Coupes du monde, pas sûr que cela fasse très sérieux. En tout cas, l’horaire n’a pas manqué de faire réagir le coach du LOSC, Christophe Galtier. « Les gens ne s'imaginent pas les problèmes de récupération que cela pose pour les deux équipes. En plus, ce sont les deux formations françaises qui ont le plus joué de la saison actuellement. Et elles devront composer avec le calendrier le plus chargé. Est-ce que les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves mercredi prochain ? D'autant plus que nous enchaînerons dès le samedi suivant avec la réception de Nîmes. »

A Paris aussi, ce match fait jaser. Outre l’horaire, le club de la capitale peste aussi pour des raisons de calendrier. Jouer un PSG-Lille à quatre jours du choc au Groupama Stadium contre l’Olympique Lyonnais est une hérésie pour le PSG puisque les Gones bénéficieront d’une semaine complète pour préparer cette rencontre. Le Parisien annonce d’ailleurs que les Rouge-et-Bleu espèrent encore convaincre les instances de changer la date de ce PSG-Lille. Mais l’affaire ne devrait pas aboutir. Après le OL-PSG du 21 mars, il y aura une trêve internationale, avant la reprise du championnat avec un PSG-Lille (4 avril) programmé à trois, quatre jours du huitième de finale de Ligue des Champions. Pas simple donc.