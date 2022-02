Lille : Timothy Weah veut succéder à son père à l'AC Milan

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'attaquant du LOSC Timothy Weah revient sur ses ambitions personnelles avant d'affronter les champions du monde de Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mardi soir (21h). L'international américain a également avoué qu'il souhaiterait marcher sur les traces de son père à l'AC Milan, où ce dernier a évolué durant 5 saisons à la fin des années 90.

«Bien sûr que je suis concentré sur Lille, mais ça a toujours été mon ambition de jouer un jour dans un grand championnat comme la Serie A et en en particulier dans un grand club comme Milan, qui fait un peu partie de l'histoire de ma famille. (...) Il (son père, ndlr) n'en parle jamais ouvertement, mais quand j'étais enfant, il y avait l'idée que j'allais jouer dans les équipes de jeunes des Rossoneri. Les choses se sont passées différemment, mais peut-être que j'arriverai quand même à Milan. Dans le football, les choses vont vite, et on ne sait jamais», déclare-t-il au quotidien transalpin.