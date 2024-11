PSG-Atlético de Madrid : les compositions probables

Le Parc des Princes va être le théâtre de l’un des chocs de cette quatrième journée de Ligue des champions. En effet, l’enceinte francilienne va accueillir la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l’Atlético de Madrid. Une affiche qui sera une première dans la plus belle des compétitions européennes et qui permettra d’assister à un duel à distance entre Luis Enrique et Diego Simeone. Le premier nommé n’a pas voulu mettre de pression sur ses troupes en déclarant hier en conférence de presse que ce match contre les Colchoneros ne serait pas décisif. Pourtant, il l’est puisque les Parisiens sont actuellement en 23ème position au classement, avec un bilan d’une victoire, un nul et une défaite lors des trois premières journées.

Ils doivent donc relever la tête ce soir chez eux face à un adversaire qui est réputé pour être très coriace. Mais Luis Enrique, qui pourra compter sur un groupe quasiment au complet hormis les blessés de longue date comme Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ou Gonçalo Ramos, a des idées pour réussir à manœuvrer cette formation madrilène. Ainsi, l’Asturien devrait opter ce soir pour un 4-3-3. Alors que les débats concernant l’identité du gardien titulaire ont enflammé les médias ces derniers jours, Lucho, qui avait conseillé hier aux journalistes de prendre un cappuccino ce mercredi matin et d’attendre son choix, a visiblement tranché en faveur de Gianluigi Donnarumma. L’Italien, qui avait laissé sa place à Matvey Safonov ce week-end face à Lens, aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure.

Une opposition de style

Devant lui, on retrouvera une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi. Dans l’entrejeu, le technicien espagnol devrait faire confiance au trio João Neves-Vitinha-Warren Zaïre-Emery. Pour occuper les ailes, là encore pas de surprise, puisque Bradley Barcola et Ousmane Dembélé seront présents sur le terrain au coup d’envoi. Ils épauleront Marco Asensio, qui évoluera en tant que numéro 9. Malgré tout, un doute subsiste puisque certains médias annoncent plutôt Kang-in Lee titulaire. Quoi qu’il en soit, cette formation aura fort à faire défensivement mais aussi offensivement, puisqu’elle a souvent fait preuve de maladresse en Ligue des champions cette saison.

En face, El Cholo doit, lui, composer sans plusieurs joueurs. En effet, José Maria Gimenez est suspendu et Robin Le Normand, Marcos Llorente et Thomas Lemar sont à l’infirmerie. Ainsi, Simeone devrait opter pour un onze plutôt défensif avec un 5-3-2. Jan Oblak débutera dans les cages. Devant lui, on retrouvera le trio Lenglet-Witsel-Molina. Pour occuper le rôle de piston, l’Argentin misera sur Reinildo et son fils, Giuliano Simeone. Pour remporter la bataille du milieu, De Paul, Koke et Barrios ont les faveurs de Simeone. Enfin, Julian Alvaréz et Antoine Griezmann mèneront l’attaque madrilène. De quoi embêter la formation française, qui aura aussi son mot à dire. Quoi qu’il en soit, l’opposition de style promet d’être intéressante sur le papier… Il reste à savoir ce qu’elle donnera au stade ou sur les écrans télé.

