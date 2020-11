Neymar et Moise Kean rentrent à Paris

Finalement forfait avec le Brésil, qui affronte cette nuit le Venezuela, Neymar rentre à Paris. C'est le PSG qui vient de publier un communiqué dans lequel il annonce le retour de son numéro 10 au centre d'entraînement afin qu'il puisse poursuivre la récupération à sa blessure aux adducteurs de la cuisse gauche. Touché avec l'Italie, Moise Kean est également attendu dans les prochaines heures au club.

«Neymar JR rejoindra Paris et le centre d'entraînement Ooredoo prochainement pour continuer son programme, le staff médical de l'équipe nationale du Brésil n’ayant pas souhaité prendre le moindre risque pour le match de la sélection le 17 novembre. C’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du Paris Saint-Germain et ceux de la Seleçao. Moise Kean a quant à lui repris les soins aujourd’hui au centre d'entraînement Ooredoo après avoir été libéré par le staff de l’équipe nationale d'Italie, grâce à la bonne collaboration entre les staffs médicaux.»