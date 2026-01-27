Bayern : Max Eberl veut briser la concurrence

Battu ce samedi par Augsbourg (2-1), le Bayern Munich a enregistré sa première défaite de la saison en Bundesliga. Toujours large leader, le club bavarois a toutefois vu le Borussia Dortmund revenir à huit points. Interrogé par Bild, le directeur sportif Max Eberl n’est pas inquiet.

Questionné sur un possible espoir de course au titre pour les poursuivants du Bayern Munich, il estime que son équipe doit briser la concurrence : «Si d’autres équipes recommencent à avoir de l’espoir, il nous appartiendra de le briser.» Mentalité allemande.