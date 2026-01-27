Menu Rechercher
Bayern : Max Eberl veut briser la concurrence

Battu ce samedi par Augsbourg (2-1), le Bayern Munich a enregistré sa première défaite de la saison en Bundesliga. Toujours large leader, le club bavarois a toutefois vu le Borussia Dortmund revenir à huit points. Interrogé par Bild, le directeur sportif Max Eberl n’est pas inquiet.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 50 19 +56 16 2 1 72 16
2 Logo Dortmund Dortmund 42 19 +21 12 6 1 38 17
3 Logo Hoffenheim Hoffenheim 36 18 +16 11 3 4 38 22
4 Logo Stuttgart Stuttgart 36 19 +10 11 3 5 36 26
5 Logo Leipzig Leipzig 35 18 +12 11 2 5 36 24
Questionné sur un possible espoir de course au titre pour les poursuivants du Bayern Munich, il estime que son équipe doit briser la concurrence : «Si d’autres équipes recommencent à avoir de l’espoir, il nous appartiendra de le briser.» Mentalité allemande.

