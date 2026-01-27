Bundesliga
Bayern : Max Eberl veut briser la concurrence
@Maxppp
Battu ce samedi par Augsbourg (2-1), le Bayern Munich a enregistré sa première défaite de la saison en Bundesliga. Toujours large leader, le club bavarois a toutefois vu le Borussia Dortmund revenir à huit points. Interrogé par Bild, le directeur sportif Max Eberl n’est pas inquiet.
Classement général Bundesliga
Questionné sur un possible espoir de course au titre pour les poursuivants du Bayern Munich, il estime que son équipe doit briser la concurrence : «Si d’autres équipes recommencent à avoir de l’espoir, il nous appartiendra de le briser.» Mentalité allemande.
