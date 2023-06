Le PSG a bouclé l’arrivée de sa première recrue estivale !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain s’active sur le marché des transferts estival. Si les noms de Jean-Clair Todibo, Harry Kane ou encore Federico Chiesa ont été évoqués ces dernières heures, le club de la capitale est sur le point de s’offrir sa première recrue de l’été. Selon les dernières informations de RMC Sport, les champions de France en titre ont bouclé l’arrivée de Cher Ndour, actuellement sous les couleurs de Benfica.

Auteur de très belles prestations en Youth League et dans le viseur de la plupart des grands clubs européens, le milieu de terrain italien de 18 ans va donc débarquer libre dans la Ville Lumière. Le média précise, à ce titre, qu’il ne reste que quelques détails à régler avant l’officialisation. Un joli coup réalisé par Luis Campos et son équipe, alors que les pourparlers se poursuivent avec Manchester City pour Bernardo Silva, tandis que Milan Skriniar (Inter) et Marco Asensio (Real Madrid) devraient, quant à eux, arriver libres de tout contrat.

À lire

Leo Messi se lâche sur les supporters du PSG

Cher Ndour arrive au PSG !

Après avoir fait ses débuts professionnels avec Benfica cette saison, glanant au passant le titre de champion du Portugal, le natif de Brescia s’offre donc un nouveau challenge dans l’une des plus grandes écuries européennes. Fort de 4 buts et 1 passe décisive en 34 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, celui qui est régulièrement comparé à un certain Paul Pogba va désormais tenter de s’imposer au sein d’un effectif peuplé de stars.

La suite après cette publicité

Joueur longiligne et très technique, l’international italien chez les U20 était également pisté par un très gros club anglais mais a finalement opté par l’option parisienne. Reste désormais à voir comme le nouveau technicien des Rouge et Bleu - Luis Enrique ? - compte utiliser le talent de celui qui était en conflit avec le club lisboète depuis son refus de prolonger. Une chose est sûre, avec cette recrue en approche, le PSG lance officiellement son mercato estival.