Monaco - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Cette 23e journée de Ligue 1 a démarré sur les chapeaux de roue avec la victoire renversante de l'OM sur Angers hier soir 5-2. Nous ne sommes probablement pas arrivés au bout de nos émotions car avant le déplacement du PSG à Lille, le tenant du titre, l'OL se rend à Monaco ce soir pour nouveau choc. Victorieux de Marseille en début de semaine et auteurs désormais de trois succès de suite en championnat, les Gones attaquent un mois de février terrible qui déterminera sans doute leur place en fin de saison.

L'ASM n'est pas en reste. Le changement d'entraîneur n'a pas encore permis de retrouver de la régularité dans ses résultats. Le rendez-vous de ce soir doit permettre à Philippe Clement d'enchaîner, lui qui reste sur une défaite à Montpellier en L1. Il devrait aligner un 4-4-2 sans réelle surprise puisque Nübel est annoncé dans les buts, défendu par une arrière-garde à quatre éléments composée d'Aguilar et Caio Henrique dans les couloirs, et de Disasi et Maripan en charnière.

Ndombélé et Faivre sur le banc pour commencer

Dans l'entrejeu, il n'y a pas vraiment d'absent non plus, si ce n'est Golovin, rattrapé par la Covid-19. Sans le meneur russe, l'entraîneur monégasque semble parti pour aligner Gelson Martins et Diop sur les ailes, et Tchouaméni associé à Jean Lucas dans l'axe. Enfin devant, Ben Yedder et Volland feront équipe. En face, l'OL ressemblera furieusement à l'équipe qui a battu l'OM, Xherdan Shaqiri, en instance de départ en moins. La défense reste par exemple inchangée avec la présence de Lopes dans le but et de Dubois, Boateng et Lukeba devant lui.

Peter Bosz fait à nouveau confiance à son 3-4-3. Au milieu, il alignera sans doute Malo Gusto et Henrique dans les rôles de pistons. Caqueret fera équipe à Thiago Mendes, tandis que Ndombélé et Faivre, les nouvelles recrues, démarreront probablement sur le banc, tout comme Cherki, titulaire en pointe face à l'OM. Cette fois, le jeune Lyonnais va laisser la place à Moussa Dembélé devant. L'attaquant sera soutenu par Paqueta, de retour de sélection, et Emerson, habituel latéral gauche.

Pour cette rencontre, avec Zebet nous vous offrons 10€ de freebets avec le code promo FM10 et 150€ de paris offerts pour toute première inscription. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.