Mercato : Chelsea prépare un sprint final de folie !

Chelsea champion du mercato. La semaine dernière, l’Observatoire du Football CIES a publié le classement des clubs les plus dépensiers lors des deux derniers marchés des transferts. Cette étude s’est ainsi intéressée à la fenêtre estivale de 2022 ainsi qu’au mercato d’hiver 2023, bien qu’il ne soit pas encore terminé. Et le CIES a déjà établi que Chelsea était le club qui avait déboursé le plus d’argent. Ce n’est pas une surprise puisque la nouvelle direction des Blues avait décidé de frapper très fort en matière de recrutement. Le club dirigé par Todd Boehly a donc dépensé 476 M€ (hors bonus) d’après le CIES. Cette somme grimpe à 555 M€ avec bonus.

Des millions dépensés cet hiver et ce n’est pas terminé

Mais ce montant n’est déjà plus exact puisque les Londoniens ont encore accueilli une nouvelle recrue après Mudryk, Badiashile, Andrey Santos, Datro Fofana, João Felix et Madueke. En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge ont officialisé ce week-end le transfert de Malo Gusto (19 ans), qui sera prêté pendant 6 mois à l’OL avant d’arriver l’été prochain. Une opération d’un montant de 35 M€, plus 5M€ de bonus. Chelsea a donc dépensé à présent 511 M€ hors bonus et 595 M€ avec bonus. Et ce n’est peut-être pas terminé. Ce lundi, TyC Sport révèle que les Anglais sont revenus à la charge pour Enzo Fernandez (21 ans).

Le club de la capitale anglaise serait disposé à mettre 120 M€, soit le montant de la clause libératoire de l’Argentin, pour le recruter. Les dirigeants londoniens n’auront aucun mal à convaincre le milieu de terrain, emballé à l’idée de les rejoindre. Mais la mission sera plus compliquée avec Benfica, qui a plusieurs fois fermé la porte cet hiver. Si jamais Chelsea parvenait malgré tout à les convaincre, le club dépenserait 631 M€ en deux mercatos. En cas d’échec, d’autres joueurs ont été sondés à l’image d’Amadou Onana (Everton), comme révélé sur notre site, ou Moisés Caicedo (Brighton).

Chelsea veut se débarrasser de plusieurs joueurs

Certains pourraient donc encore arriver cet hiver. Pour compenser ces pertes, les Anglais comptent aussi vendre. Pour le moment, ce sont surtout des jeunes du club qui sont partis en prêt. Mais le club entraîné par Graham Potter a plusieurs cas à régler, notamment celui du Marocain Hakim Ziyech. Auteur d’un bon Mondial, il a été lié à l’AS Roma et Everton. Les Toffees ont aussi un oeil sur Conor Gallagher, également suivi par Newcastle. Les Magpies suivent également Ruben Loftus Cheek. Christian Pulisic, lui, a été associé à des écuries de Serie A, à savoir la Juventus et l’AC Milan.

Enfin, des éléments comme Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly (arrivé pourtant l’été dernier), Cesar Azpilicueta et Jorginho, qui sont en fin de contrat, sont dans le viseur des dirigeants. Idem pour Kai Havertz, pour lequel la porte va s’ouvrir cet été 2023. Son prix a d’ailleurs été fixé à 60 millions d’euros selon Sky Germany. Difficile d’imaginer une écurie mettre autant, mais Chelsea veut vendre. D’autant que le club compte encore investir massivement cet été 2023. Outre Christopher Nkunku, dont l’arrivée est déjà scellée, les Blues visent Marcus Thuram (en fin de contrat) ou encore Josko Gvardiol. La machine à cash n’a pas fini de fonctionner à Londres.