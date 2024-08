OM : Roberto De Zerbi fait une annonce avant la fin du mercato

Pour sa première de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a démarré de la meilleure des manières contre le Stade Brestois 29, avec une victoire obtenue 4-1, notamment grâce à ses nouvelles recrues, mais a également subi un coup dur avec la grave blessure au genou de Faris Moumbagna. En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a confirmé que cette mauvaise nouvelle ouvrait la porte à une nouvelle arrivée avant le 30 août à 23 heures, ainsi que celle de Jonathan Rowe.

La suite après cette publicité

«Nous échangeons tous les jours avec Medhi Benatia, mais aussi avec Pablo Longoria et Giovanni Rossi. Je suis très content de ce mercato. Je suis content des joueurs recrutés, ceux qui sont restés. Il y a 2-3 choses à faire, mais on a fait un bon travail d’équipe. C’est quelque chose de compliqué de faire tout cela en une seule fenêtre de mercato (…) Jonathan Rowe apporte pour le présent et le projet à long terme, il est fier de venir ici, il a fortement voulu l’OM. Il reste encore du mouvement pour compléter le mercato, car la seule note négative, c’est la blessure de Faris Moumbagna», a confirmé Roberto De Zerbi avant la rencontre contre Reims, ce dimanche.