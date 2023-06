Le PSG confirme le départ de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

C’était quelque peu un secret de Polichinelle : le défenseur central espagnol Sergio Ramos ne prolongera pas son bail avec le Paris Saint-Germain et quittera les champions de France 2022-2023 cet été, et ce en fin de contrat. Le club de la capitale a d’ailleurs confirmé la nouvelle avec une vidéo remerciant l’ancien du Real Madrid, avant de communiquer sur son départ sur son site officiel.

«Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. (…) Le Paris Saint-Germain se réjouit d’avoir vu Sergio Ramos défendre ses couleurs avec une telle détermination et lui souhaite très sincèrement le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire sur le média officiel du club, dans un article retraçant son passage à Paris.

«Je dis au revoir à une autre étape de ma vie»

Après avoir porté le maillot parisien à 54 reprises en deux saisons, Sergio Ramos va donc quitter le club de la capitale avec deux Championnats de France ajoutés à son palmarès déjà bien fourni, en plus d’un Trophée des Champions soulevé l’été dernier. «Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse, a déclaré Sergio Ramos. J’ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris !», avant de saluer ses supporters sur ses réseaux sociaux.

«Demain c’est un jour spécial, demain je dis au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi mais, sans aucun doute, grâce au PSG, à ses supporters et à la ville, Paris est pour moi un de ces endroits. Merci pour ces deux belles années au cours desquelles j’ai pu participer à tous les championnats et donner le meilleur de moi-même. Je vais relever de nouveaux défis, je vais porter d’autres couleurs, mais d’abord, pour la dernière fois : #AllezParis»

Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a également tenu à réagir au départ de l’ex-international de la Roja, le remerciant pour son passage au PSG : «Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu’il a passées avec nous, a réagi , Président du Paris Saint-Germain. Le leadership, l’esprit d’équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l’avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur. »