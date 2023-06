Barça : Ansu Fati dévoile où il veut jouer

Désigné comme un futur très grand du FC Barcelone, Ansu Fati a peu déçu lors des dernières saisons. Notamment à cause des blessures qui l’ont un peu freiné dans sa progression. Face à cette situation, le Barça pense à le vendre cet été, lui qui possède toujours une bonne côte sur le marché des transferts. Mais comme il l’a affirmé ce dimanche à Teledeporte après le triomphe de la Roja en Ligue des Nations, l’attaquant de 20 ans ne se voit pas partir de la Catalogne pour l’instant.

« J’ai un contrat avec le Barça et mon intention est de continuer à m’améliorer et à grandir là-bas. C’est mon intention. J’ai un contrat et je suis heureux. Aussi bien dans mon club qu’en équipe nationale. ( à propos de la victoire de l’Espagne face à la Croatie en finale ). C’était une finale très intense, mais à la fin nous avons pu la gagner. C’est un titre que je n’avais pas. Je suis arrivé à la dernière minute, mais pendant tout le camp d’entraînement, ils m’ont donné confiance et chaque fois que je suis entré sur le terrain, j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même ».

