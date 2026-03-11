PSG - Chelsea : les compositions officielles

Le PSG retrouve Chelsea ce mercredi soir dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions. De quoi faire remonter des bons souvenirs comme des mauvais aux Parisiens. La qualification arrachée en infériorité numérique sur la pelouse de Stamford Bridge il y a pile 11 ans pour le bon ou la lourde défaite 3-0 en finale de Coupe du Monde des Clubs en juillet dernier pour le moins bon. Moins impérial et challengé en championnat par le RC Lens, le PSG espère enfin lancer réellement sa saison lors de cette double confrontation alors que les Blues, eux, mènent bien mieux leur barque cette saison avec une bataille pour le top 4 en Premier League et une 5ème place, synonyme de qualification directe pour ces huitièmes de finale, lors de la phase de ligue européenne. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Liam Rosenior est privé de Colwill, Estevao, Gittens et Mudryk et aligne un 4-3-3 avec Jörgensen dans les cages et le Français Gusto est épaulé de Fofana, Chalobah et Cucurella pour l’arrière-garde. Dans l’entre-jeu, Caicedo et Enzo Fernandez accompagnent le capitaine Reece James. Devant, Palmer et Neto joueront en soutien de João Pedro. Luis Enrique, lui, ne peut pas compter sur Ndjantou et Fabian Ruiz et aligne son habituel 4-3-3 avec Safonov, toujours aux dépens de Chevalier, dans les buts et une défense classique Hakimi-Marquinhos-Pacho-Mendes. Neves, de retour de blessure, est aligné dans le milieu à trois avec Vitinha, sentinelle, et Zaïre-Emery. Enfin, Doué est préféré à Kvaratskhelia pour l’aile droite tandis que Barcola occupe le côté gauche et Dembélé la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

PSG :

Chelsea :

