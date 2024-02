Naples va encore changer d’entraîneur !

Aurelio de Laurentiis est décidément imprévisible. Le bouillant président de Naples est capable de décisions tranchantes inattendues, en plus de quelques punchlines pas toujours bien senties. Rudi Garcia en a fait les frais en novembre dernier, 4 mois après avoir été nommé sur le banc de touche, pour succéder à Luciano Spalletti. La mission était difficile, pour ne pas dire impossible. Comment faire mieux que l’homme qui avait ramené le titre de champion d’Italie ?

Rudi Garcia a tenté de faire évoluer le jeu napolitain, sans réussite, mais a été pénalisé par des performances individuelles loin d’être au même niveau que la saison précédente (notamment Kvaratskhelia et Osimhen). De Laurentiis a craqué suite à une défaite à domicile contre Empoli, et a rappelé son ancien entraîneur à la rescousse Walter Mazzarri. Mais les résultats ne se sont pas améliorés, loin de là. Naples est 9e de Serie A (4e au départ de Rudi Garcia), et les contre-performances se sont enchaînées.

Mazzarri déjà sacrifié, un nouvel intérim de 4 mois à venir

On pense par exemple à une élimination de Coupe d’Italie contre Frosinone, à domicile. Les matches ratés au stade Maradona tendent particulièrement Aurelio de Laurentiis, et visiblement, comme le rapporte l’ensemble de la presse italienne ce lundi matin, le match nul arraché contre le Genoa samedi, avec un but de Ngonge à la 90e, sera fatal à Mazzarri. De Laurentiis a décidé de trancher dans le vif et de limoger Mazzarri.

Pour lui succéder, encore un ancien de la maison, le dénommé Francesco Calzoni, qui occupe au passage déjà un banc de touche, celui de la sélection slovaque. Ancien adjoint de Sarri et Spalletti, il est attendu aujourd’hui à Naples pour finaliser les derniers détails avec le président napolitain. Il s’agirait d’un contrat jusqu’à la fin de la saison seulement, et c’est pourquoi il souhaite garder son poste en Slovaquie, en parallèle. Il viendrait accompagné d’une légende du club napolitain, Marek Hamsik, dont la présence au stade Maradona est attendue mercredi pour la réception de Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et pas sûr que Mazzarri soit sur le banc…