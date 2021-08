League Cup : Everton qualifié sur le fil, Wissa buteur avec Brentford et Crystal Palace sombre

En Angleterre se jouaient ce mardi les trente-deuxièmes de finale de la League Cup. Et alors que Norwich explosait Bournemouth plus tôt dans la soirée (6-0), plusieurs clubs de Premier League devaient encore se qualifier. Parmi eux, Aston Villa a balayé Barrow (D4) grâce à des réalisations d'Archer (10e, 63e, 89e), El-Ghazi (24e, 45e+2) et Guilbert (75e). Brighton a également assuré tranquillement sa qualification à Cardiff (D2), avec des réalisations de Moder (10e) et Zaqiri (56e). Fulham, en déplacement à Birmingham (D2), s'est également imposé grâce à Stansfield (26e) et Robinson (90e+2). Leeds a attendu la fin de match pour punir le club de League One (D3), Crewe Alexandra, par Philipps (79e) et Harrison (85e, 90e).

La suite après cette publicité

Pour les autres, la soirée a été plus compliquée. Longtemps mené au score par Forest Green (D4), Wissa, tout juste arrivé de Lorient, a égalisé pour Brentford (60e) avant que Mbeumo et Forss ne scellent le score (75e, 86e). Tout comme Wolverhampton, qui a dû attendre la fin de partie pour punir le club de Championship, Nottingham Forest (4-0). Réduit à dix, Everton est parvenu à s'imposer à Huddersfield (D2) dans les derniers instants, à l'instar de Sheffield United face à Derby County (D2). Enfin, Crystal Palace s'est incliné à Watford en toute fin de match.

Barrow 0-6 Aston Villa : Archer (10e, 63e, 89e), El-Ghazi (24e, 45e+2), Guilbert (75e)

Birmingham 0-2 Fulham : Stansfield (26e), Robinson (90e+2)

Brentford 3-1 Forest Green : Aitchinson (8e) / Wissa (60e), Mbeumo (75e), Forss (86e).

Cardiff 0-2 Brighton : Moder (10e), Zaqiri (56e)

Huddersfield 1-2 Everton : Lees (45e) / Iwobi (26e), Townsend (80e)

Leeds 3-0 Crewe Alexandra : Philipps (79e), Harrison (85e, 90e)

Watford 1-0 Crystal Palace : Fletcher (86e)

Nottingham Forest 0-4 Wolves : Saiss (58e), Podence (60e), Trincao (86e), Gibbs-White (88e)

Sheffield United 2-1 Derby County : Freeman (53e), Sharp (76e) / Sibley (44e)