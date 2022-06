Montpellier : la piste Serge Aurier déjà compromise

L'histoire était belle. A quelques heures de la fin du mercato, Serge Aurier résiliait son contrat avec Tottenham et trouvait un mois plus tard un joli point de chute en Espagne du côté de Villarreal. Le joueur signait pour une année avec deux supplémentaires en option grâce notamment à la présence d'Unai Emery, qu'il avait connu au PSG et qui appréciait son profil. Malgré 19 matches de Liga et 5 de Ligue des Champions, le latéral droit international ivoirien n'a pas été retenu par le club espagnol. Libre de tout contrat, l'ancien Parisien est donc à la recherche d'un nouveau challenge, lui qui n'a que 29 ans.

Ce mercredi matin, l'Equipe dévoilait un intérêt de Montpellier pour Aurier. Si nous sommes en mesure de vous confirmer l'intérêt du MHSC, et surtout celui du président Laurent Nicollin pour le joueur, la faisabilité du dossier est plus que complexe et la perspective de voir Serge Aurier sous les couleurs montpellieraines relativement faibles à l'heure où l'on écrit ces lignes. Selon nos informations, le joueur attend de meilleures propositions aussi bien sportives que salariales. Il faut dire qu'Aurier touchait plus de 1,5 M€ net à Villarreal. Sans régime d'impatriation, ce salaire est aujourd'hui hors de portée du club héraultais. Mais qui sait, le début de mercato a prouvé que tout pouvait se passer dans le football...