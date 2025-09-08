Amicaux Espoirs : la France s’offre un succès construit contre la Serbie

Il n’y a pas que les A qui jouent lors de cette trêve internationale. En effet, les Bleuets étaient également de la partie pour un match amical ce lundi face à la Serbie. Éliminés après une gifle face à l’Allemagne lors du dernier Euro Espoirs, les hommes de Gérald Baticle voulaient faire bonne impression pour leur rentrée. Pour l’occasion, l’ancien adjoint de Bruno Genesio à l’OL a décidé d’aligner une équipe compétitive. Ainsi, Guillaume Restes était présent dans les buts. Une défense Kumbedi-Yoro-Zézé-Mawissa était alignée derrière un milieu Atangana-Ugochukwu-Bouaddi.

Devant, Mathys Tel prenait part à la pointe de l’attaque aux côtés de Jean-Mattéo Bahoya et Wilson Odobert. Un choix offensif qui a rapidement porté ses fruits. Après une relance rapide, Kumbedi a servi Tel qui a combiné avec Bahoya avant de trouver la lucarne opposée d’une frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface (1-0, 2e). Déjà devant après 62 secondes de jeu, la France a joué avec beaucoup de sérénité en première période. Proches de doubler la mise à deux reprises sur des opportunités d’Odobert (27e) et Ugochukwu (42e), les Bleuets sont finalement rentrés aux vestiaires avec cet avantage d’un seul but à la pause.

Mathys Tel s’offre le doublé

Au retour des vestiaires, Gérald Baticle a décidé d’effectuer un grand turnover en faisant rentrer cinq joueurs. Parmi ces cinq entrants, c’est Louis Leroux qui s’est rapidement mis en évidence. Trouvé sur un centre en retrait venu de la gauche après un beau travail entre Odobert et Mawissa, le milieu nantais ne s’est pas fait prier pour ajuster le gardien serbe du gauche (2-0, 56e). Au Moustoir, les Bleuets étaient donc sereins pour le reste de la rencontre et faisaient preuve d’une grande maîtrise.

Malgré la belle parade d’un Risser vigilant (66e), les coéquipiers de Sael Kumbedi ont multiplié les occasions et étaient souvent proches de corser l’addition. Néanmoins, il y avait toujours un pied ou la main du gardien serbe pour contrecarrer leurs espoirs (59e, 76e, 81e). Finalement, après une nouvelle salve d’occasions, c’est Mathys Tel qui a réussi à s’offrir le doublé en ajustant Dzodic après un coup franc astucieux (3-0, 90+2e). Avec un succès plein de maîtrise, les Bleuets ont montré qu’ils voulaient repartir sur des bases saines pour l’avenir.