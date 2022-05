OM : Jorge Sampaoli sème le doute sur son avenir !

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant». Ces mots, ce sont ceux de Jorge Sampaoli, présent en conférence de presse, ce jeudi, avant de recevoir le Racing Club de Strasbourg (samedi, 21h) dans le cadre de la 38ème et ultime journée de Ligue 1. Une déclaration qui risque bien évidemment de faire parler sur la Canebière et qui a de quoi inquiéter les supporters marseillais, car si la tendance est tout de même à ce que l'aventure phocéenne se poursuive, surtout en cas de Ligue des Champions, rien ne dit encore que l'Argentin sera sur le banc de l'OM en août prochain, alors que son contrat va jusqu'à juin 2023.

Relancé sur le sujet par les journalistes présents à la Commanderie, le technicien argentin a, certes, rappelé que sa priorité restait ce choc décisif contre Strasbourg mais a malgré tout souhaité en dire plus sur ce qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. «La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? On doit être clair et sincère avec ça, on doit savoir pourquoi on veut cet objectif, c’est important pour tout le monde de le savoir», a ainsi assuré Sampaoli avant d'adresser un message direct à sa direction.

Jorge Sampaoli demande de la sincérité à l'OM !

«Est-ce qu’on veut appartenir à cette compétition ? A l’OM d’être sincère car ensuite le projet se décidera en fonction de cette réponse sincère. Si on veut jouer la Ligue des Champions pour passer inaperçue, je pense que ce n’est pas très utile. Si on veut le faire pour être compétitif, alors il faut construire un effectif en conséquence. Des critiques il y en aura toujours mais ce n'est pas ça qui m’importe, ce qui est important est de savoir ce qu’on vise en ambitionnant cette compétition. C’est ce que les gros clubs font d’ailleurs à ce niveau. Il faut être clair, il faut se montrer tel qu’on est».

Déterminé et sûr de ses intentions, Jorge Sampaoli pourrait ainsi poursuivre l'aventure dans la cité phocéenne mais une chose est sûre : son avenir dépendra en grande partie des ambitions déclarées par le club pour la saison prochaine et des moyens qui lui seront conférés. Une condition plus que jamais présente dans son discours : «si l’objectif est plus économique que sportif, ça ajoute de la pression et ce n’est pas normal, c’est ce qui s’est passé pour l’OM lors de la dernière campagne en LdC et c’était triste de voir ça, de voir ces résultats. Les 60 000 spectateurs seront toujours là mais il faut être sincère et tout le club doit suivre, le président, l’actionnaire tout le monde, pour ce genre de compétition, il faut être compétitif». Nul doute désormais qu'un mercato estival XXL de la part de Pablo Longoria et consorts pourrait définitivement convaincre l'Argentin de poursuivre son idylle marseillaise.

