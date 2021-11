LdC, Liverpool : Fabinho et Thiago de retour contre l'Atlético, Naby Keita out plusieurs semaines

Nouvelles contrastées pour Jürgen Klopp. En marge de la réception de l'Atlético de Madrid, ce mercredi (21 heures), dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'entraîneur de Liverpool a fait l'état de ses troupes en conférence de presse. S'il enregistre deux retours de poids pour ce choc face aux Colchoneros, l'ancien coach du BvB déplore la longue absence de son milieu de terrain Naby Keita, qui revenait en forme avec notamment une très grosse prestation sur la pelouse d'Old Trafford lors de l'écrasante victoire face à Manchester United (5-0).

La suite après cette publicité

« Naby(Kieta) a une blessure aux ischio-jambiers, il sera donc absent pendant un certain temps », a dans un premier temps lancé Jürgen Klopp, avant de poursuivre. « Fabinho et Thiago Alcantara se sont entraînés normalement avec le groupe et ils postulent à une place dans le groupe, ce qui est une bonne chose, évidemment. Les blessures sont normales à ce stade de la saison. Tant qu'elles ne sont pas trop dures, nous devons l'accepter, et certains joueurs seront de retour bientôt, nous l'espérons. » Naby Keita était sorti sur blessure samedi, lors du nul des Reds contre Brighton (2-2).

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Pariez 150€ sur un doublé de Mohamed Salah contre l’Atlético et tentez de remporter 780 € (cote à 5,20). (cotes soumises à variation)