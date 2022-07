JT Foot Mercato : l'OL continue son mercato de folie

La suite après cette publicité

Lyon accélère son mercato

Après avoir signé le retour de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l’OL veut rapatrier Miralem Pjanic. Le milieu de terrain passé par Lyon entre 2008 et 2011 n'entre pas dans les plans du club catalan. En défense, le club de Jean-Michel Aulas avait fait de Tyrell Malacia l’une de ses priorités cet été mais le Néerlandais a préféré signer à Manchester United. Du coup, les Gones ont pisté d’autres joueurs pour le poste de piston gauche. L'Olympique Lyonnais aurait fait de Nicolàs Tagliafico la nouvelle priorité. Si la presse portugaise parle d'un intérêt de Lyon pour Alex Grimaldo, nous sommes en mesure de vous révéler que Lyon est très chaud sur Pervis Estupiñán, le gaucher de Villarreal. Mais attention, l’OL n'est pas seul et va devoir faire face à la concurrence de Nice également très intéressé par l’international équatorien. Ce mardi, les Gones ont d'ailleurs annoncé l'arrivée d'Achraf Laaziri du Fath Union Sport de Rabat.

Léo Dubois pourrait rejoindre la Premier League. Les dirigeants de Fulham sont déjà entrés en contact avec Lyon afin d'obtenir un prêt du joueur français. Il pourrait quitter les Gones aux alentours des 8 M€. À noter que selon nos informations, si Fulham fait partie des clubs intéressés, le club anglais n'a aucun avantage sur la concurrence et la possibilité d'un départ de Dubois vers les Cottagers reste faible.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United

Le bras de fer continue avec Manchester United mais le quintuple Ballon d'Or ne semble pas du tout pressé de revenir à l'entraînement à Carrington. Cinq gros clubs européens se seraient déjà positionnés. Le premier c’est le Bayern Munich. Malgré les démentis du directeur sportif bavarois, le journal espagnol AS affirme que les contacts entre le club allemand et le Portugais sont maintenus. Il pourrait aussi rester en Angleterre, à Chelsea. À la surprise générale, le FC Barcelone aussi est à l’affût. Enfin, les deux derniers prétendants sont italiens. Le président du Napoli veut tenter le coup Ronaldo. Mais José Mourinho aimerait aussi collaborer à nouveau avec son ancien protégé au Real Madrid.

Les officiels du jour

Formé à l'AC Milan et notamment passé par les Girondins de Bordeaux, Raoul Bellanova vient de s'engager en prêt avec l'Inter en provenance de Cagliaricontre la somme de 3 millions d'euros.

Le Racing Club de Lens avait besoin d’un gardien et a jeté son dévolu sur l'ancien marseillais Brice Samba. Il restait un an de contrat au portier de 28 ans avec Nottingham Forest mais 5 millions d'euros ont suffi pour convaincre le club anglais. Samba a signé pour 5 saisons avec les sang et or.

Enfin, le Stade Brestois a officialisé le départ de Julien Faussurier. Après 6 années avec le maillot rouge et blanc, le latéral droit de 35 ans était en fin de contrat avec le club breton. Mais ça ne sent pas la fin de carrière pour le français, il a été aperçu à l’entraînement avec Auxerre.