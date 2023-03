La punchline de Mason Greenwood sur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Mason Greenwood recommence à faire parler de lui. Alors qu’il n’a pas été poursuivi par la justice anglaise, lui qui avait été accusé de tentative de viol, l’Anglais veut rejouer. Des écuries turques sont d’ailleurs prêtes à le relancer. Mais Manchester United refuse toutes les propositions. Les Red Devils mènent une enquête interne au sujet du footballeur de 21 ans.

Un élément qui a fait jaser en coulisses. The Sun révèle que le rapport interne indique que Greenwood, dès ses 16 ans, critiquait pas mal ses coéquipiers, qu’ils soient jeunes ou beaucoup plus âgés. Une source interne de MU a d’ailleurs confié : «il savait qu’il était un bon joueur et il n’hésitait pas à dire à quelqu’un qu’il était merdique.» Même Cristiano Ronaldo, qui était encore au Real Madrid à l’époque, en avait pris pour son grade. «Il est mort», avait-il lancé au sujet de la star portugaise, qu’il ne pensait plus au niveau.

