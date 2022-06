OM : Arkadiusz Milik affole la Juventus

La suite après cette publicité

La Vieille Dame veut du sang neuf. Cet été, la Juventus veut entamer un grand lifting pour retrouver les sommets en Serie A et revenir sur le devant de la scène européenne. L'écurie italienne souhaite se renforcer à plusieurs postes. Pour compenser le départ de Giorgio Chiellini en défense, les Bianconeri visent Aymeric Laporte (Manchester City). Dans l'entrejeu, c'est Paul Pogba (MU) qui est la priorité des Piémontais. Angel Di Maria est, lui, ciblé pour apporter son expérience en tant qu'ailier. Enfin, les Italiens veulent aussi acheter un avant-centre.

L'idée initiale était de conserver définitivement Alvaro Morata, prêté par l'Atlético de Madrid. Mais les Turinois ne veulent pas payer les 35 millions d'euros réclamés par les Colchoneros. Ils ont bien tenté de faire baisser ce prix, mais les Espagnols refusent pour le moment. Face à l'intransigeance de l'Atlético, la Juventus a décidé d'activer les plans B. Et d'après le Corriere dello Sport, c'est en Ligue 1 que le club entraîné par Massimiliano Allegri veut faire son marché. La publication transalpine révèle qu'Arkadiusz Milik est ciblé par Allegri.

Allegri veut Milik

En effet, on apprend que la Juventus est à la recherche d'un profil à la Olivier Giroud. Un élément qui a fait du bien à l'AC Milan et qui a été précieux dans la conquête du titre en Serie A. Ce qui a visiblement donné des idées aux dirigeants turinois qui ont coché le nom de Milik, qui présente l'avantage de parfaitement connaître le championnat italien depuis son passage au Napoli. Le Corriere dello Sport ajoute qu'il ne sera pas difficile de convaincre le Polonais de les rejoindre et qu'une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros pourrait pousser l'Olympique de Marseille à lâcher son buteur.

Un élément sous contrat jusqu'en 2024 et dont les relations avec Jorge Sampaoli n'ont pas toujours été très bonnes. Malgré tout, les derniers échos parus dans la presse indiquaient que l'international polonais souhaitait poursuivre l'aventure à Marseille. Mais Pablo Longoria, qui cherche à vendre quelques joueurs, a avoué que Milik était courtisé. «Il y a beaucoup d'intérêt autour d'Arek, on parle d'un vrai attaquant. Mais notre idée est de garder les meilleurs et Milik est attaché au club.» L'attaquant aura l'intersaison pour trancher, lui qui fait aussi rêver le FC Nantes de Waldemar Kita.