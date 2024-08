Real Madrid : Kylian Mbappé régale déjà à l’entraînement

Kylian Mbappé (25 ans) a fait ses premiers pas au Real Madrid cette semaine. Hier, il a d’ailleurs participé à son premier entraînement collectif, lui qui est apparu très affûté. Le programme concocté par Antonio Pintus a visiblement porté ses fruits. Après un peu de travail physique en salle, il a donc pris part hier à sa première séance collective.

Relevo, qui était présent au centre d’entraînement, explique que le capitaine des Bleus, très souriant et proche des Français et de Jude Bellingham, a régalé. Il a notamment réalisé une belle roulette pour éliminer Joan et Nico Paz. Il a aussi "montré sa classe" lors d’une opposition où il a donné un caviar à Fede Valverde. Ce dernier en a fait de même et a donné une belle passe décisive à KM9. Le média espagnol explique qu’il a déjà l’air à l’aise avec ses nouveaux partenaires.