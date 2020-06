Barça : l'épineuse gestion des fins de contrat

Cet été, le FC Barcelone va avoir beaucoup de travail. Sur le plan des arrivées, les Catalans travaillent sur le dossier Lautaro Martinez, qui aurait déjà prévenu son entraîneur, Antonio Conte, de ses futures intentions. Mais ce n'est pas tout. En effet, d'après les dernières informations, les dirigeants blaugranas n'auraient toujours pas abandonné la piste menant au Brésilien du Paris Saint-Germain, parti en 2017, Neymar. Mais cela ne s'annonce pas facile.

Toutefois, la première impression qui sort est surtout que le FC Barcelone va devoir un peu dégraisser. On entend un peu partout que la trésorerie du Barça manque de liquidités et que, même pour essayer de récupérer Miralem Pjanic, les patrons du club espagnol songeraient à intégrer quelques éléments comme Nelson Semedo, notamment. Enfin, ce sur quoi la direction planche en ce moment, c'est surtout les renouvellements de contrat de l'effectif actuel.

Messi, Ter Stegen, Semedo et Fati dans le viseur

Aucun joueur du Barça n'est sous contrat après 2024, ce qui laisse tout de même un peu de marge. Pourtant, il va falloir s'atteler aux négociations très rapidement. Cet été, Arda Turan arrive en fin de contrat et il ne sera pas prolongé. Mais pour 2021, Messi, Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez pourraient partir libres. Concernant l'Argentin, cela négocie déjà pour une prolongation. Pour le Chilien et le Croate, il semble qu'on se dirige vers une fin d'aventure tout comme pour l'Uruguayen, même si ce dernier dispose dans son contrat d'une possibilité de prolongation, selon son nombre de matches joués.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants travaillent actuellement sur quatre sujets. Messi est évidemment le premier tandis que le portier, Marc-André ter Stegen, est le second. Les négociations sont en cours et son contrat actuel s'arrête en 2022. Le troisième cas est celui de Nelson Semedo (2022). Le latéral devrait être prolongé s'il n'est pas transféré cet été afin de récupérer un peu d'argent sur un éventuel départ. Enfin, la pépite Ansu Fati, qui est sous contrat jusqu'en 2022, est le quatrième homme concerné, mais plus parce que sa clause libératoire est encore un peu basse et devrait atteindre les 400 M€ lors de sa prochaine prolongation. Mais, avec la volonté de réduire la voilure sur la masse salariale, le Barça devrait avoir un peu de mal à tout concrétiser rapidement...