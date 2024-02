Ligue 1 : Nantes réalise un gros coup à Lorient

Duels entre voisins lors de cette 23e journée de Ligue 1. Nantes avait effectué les 167 kilomètres qui le séparent de Lorient avec la ferme intention de mettre fin à la belle série de trois victoires de suite des Merlus. Le mercato est passé par là et a permis aux hommes de Régis Le Bris de redresser une situation qui semblait être sur le point d’être désespérée au cœur de l’hiver. Désormais, les deux formations jouent dans la même cour. Au coup d’envoi, elles se suivaient même au classement, 15e pour Lorient, 16e pour Nantes, même nombre de points. Il s’agissait d’un vrai match pour le maintien et ça s’est senti durant cette première période.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Nantes 25 23 -11 7 4 12 23 34 16 Lorient 22 23 -13 5 7 11 31 44

Hormis ce petit temps de folie avec trois situations consécutives (Bamba 12e, Simon 13e et 14e), tout le monde jouait petit bras et préférait ne pas s’engager pleinement. Les Canaris avaient tout de même trouvé la solution pour bloquer leurs adversaires, incarnés notamment par Bamba. C’est au retour des vestiaires que ce duel a pris un virage avec la volée croisée de Castelletto dans le but de Mvogo (0-1, 49e). Le Bris procédait immédiatement à des changements mais même avec du sang frais, les offensives lorientaises éprouvaient les pires difficultés à atteindre la surface nantaise. Les hommes de Gourvennec résistaient sans mal et s’offrent un succès (1-0) très précieux puisqu’ils grimpent de 4 places, possédant même 3 points d’avance sur son concurrent du jour, virtuel barragiste.