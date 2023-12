Le Real Madrid a fait un choix radical pour son mercato

C’est la mauvaise nouvelle de la semaine au Real Madrid. David Alaba ne rejouera probablement pas cette saison. Sorti, blessé face à Villarreal dans la victoire des siens (4-1), l’Autrichien souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. La grosse tuile pour des Merengues qui ne sont pas épargnés par les blessures jusqu’à présent. Mais si l’ancien joueur du Bayern Munich s’apprête à être éloigné des terrains durant plusieurs mois, le club espagnol ne prévoit pas de renfort supplémentaire.

La suite après cette publicité

C’est en tout cas ce qu’avance Marca. Le célèbre quotidien annonce que le Real Madrid ne remplacera pas numériquement David Alaba, et ce malgré son indisponibilité qui réduit encore plus les options du club. Carlo Ancelotti devra donc faire avec son effectif, et pourrait bel et bien faire confiance, de temps à autre, à Aurélien Tchouaméni en défense centrale. L’ex-bordelais, qui possède des qualités certaines aux duels, est sérieusement envisagé. Tout comme des pépites du centre de formation. Le Mister va devoir bricoler.