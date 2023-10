PSG - Strasbourg : Kylian Mbappé a fait taire les critiques !

Après une trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce weekend. Dans le cadre de la 9ème journée du championnat, le Paris Saint-Germain ouvrait les portes de son Parc des Princes, privé de sa tribune Auteuil suite aux chants homophobes lancés face à l’OM le 24 septembre dernier, au Racing Club de Strasbourg, en quête de solutions après plusieurs désillusions. Malheureusement pour les hommes de Patrick Vieira, les remèdes à leurs maux n’ont pas été trouvés ce samedi sur la pelouse parisienne avec un revers sec (3-0). Rudement critiqué depuis presque un mois pour son mutisme face aux cages, l’attaquant français, Kylian Mbappé n’a pas manqué son rendez-vous ce samedi, alors qu’il peinait à retrouver le chemin des filets depuis quatre rencontres. La rédaction de FM lui a accordé une note de 7 pour l’ensemble de son œuvre.

«C’est curieux par ce que c’est un joueur qui marque 50 buts par an mais quand il passe 3 matchs sans marquer, vous vous inquiétez. Ce n’est pas une machine, c’est un humain. Durant ces matchs, il s’est procuré des occasions. Je suis satisfait de son attitude, de ce qu’il apporte à l’équipe. On ne peut pas douter d’un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football», avait déclaré l’entraîneur espagnol, Luis Enrique dans un entretien exclusif pour Prime Video, juste avant le coup d’envoi de la rencontre. Et une chose est sûre : le natif de Gijon a eu raison de maintenir sa confiance totale en son attaquant parce qu’il a répondu présent ce samedi après-midi.

Mbappé a été partout !

Auteur d’une magnifique trêve internationale avec les Bleus (trois buts et une passe décisive en deux rencontres contre les Pays-Bas et l’Ecosse), Kylian Mbappé était attendu au tournant pour cette rentrée avec le Paris Saint-Germain. Les critiques ont fusé dans la presse française ces dernières semaines, en raison d’un manque de réalisme depuis plusieurs matchs. Son dernier but en Ligue 1 remontait au 15 septembre face à l’OGC Nice lorsqu’il a inscrit un doublé dans la défaite des siens (2-3). Face à Strasbourg ce samedi, le numéro 7 parisien n’a pas tremblé, faisant rapidement parler sa vitesse sur le côté. Auteur de l’ouverture du score sur pénalty (10e), il a ensuite délivré une superbe passe décisive sur le but de Carlos Soler (31e) après un gros travail de dribbles sur le côté de la surface alsacienne : «En équipe de France, il a été performant, il a marqué. Avec nous aussi, il a été performant malgré qu’il n’ait pas marqué sur les derniers matchs. Mais il ne faut pas regarder que ça, c’est Kylian, c’est un très très bon joueur. Il ne faut pas se focaliser seulement sur les buts, il nous a aidé collectivement dans sa façon de jouer», a expliqué Nordi Mukiele, en zone mixte après le match.

Malgré quelques frayeurs en seconde période, Kylian Mbappé n’est pas sorti et a joué l’intégralité de la rencontre avec propreté et efficacité. Parfois pointé du doigt pour des tentatives trop brouillonnes ou des percées en soliste, le capitaine de l’équipe de France a fait preuve d’un véritable impact contre les Alsaciens. Très vocal avec ses coéquipiers, il a terminé la rencontre en affichant un total de 83% passes réussies, remportant cinq de ses sept duels dans le jeu et provoquant même trois fautes strasbourgeoises. Avec une grosse activité et un volume de jeu conséquent, il est même passé proche de s’offrir un doublé avec un peu plus de réussite face à Matz Sels (42e, 53e) : «Lorsque Kylian est sur le terrain, la défense adverse défend différemment, ce n’est pas seulement les buts, il faut voir le match dans son intégralité. Kylian a fait tout le match, il a été décisif, il a marqué et il a fait une passe décisive, je suis très content pour lui. J’espère qu’il recommencera mardi (mercredi contre le Milan, ndlr.)», a conclu Mukiele. En tout cas, Kylian Mbappé va bien pour le plus grand bonheur des Parisiens…