CdF : la programmation TV des 1/8es est tombée

Après le large succès de l’Olympique de Marseille contre Bayeux (9-0), on connaît désormais tous les clubs qualifiés et toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et depuis cet après-midi, on connaît aussi la programmation TV des huit matches qui se tiendront entre le 3 et le 5 février prochains.

Le coup d’envoi sera donné par Reims-Le Mans le mardi 3 février à 20h30. L’OM jouera le même jour contre Rennes, mais à 21h10. Le lendemain, il y aura un multiplex à 20h30 avec cinq matches au programme, avant Troyes-Lens à 21h. Enfin, la rencontre entre Strasbourg et l’AS Monaco clôturera ces huitièmes de finale le jeudi 5 février à 21h. À noter que beIN Sports diffusera toutes les rencontres et que seul le match OM-Rennes sera co-diffusé sur France 2.