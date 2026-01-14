Menu Rechercher
Coupe de France

CdF : la programmation TV des 1/8es est tombée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Après le large succès de l’Olympique de Marseille contre Bayeux (9-0), on connaît désormais tous les clubs qualifiés et toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et depuis cet après-midi, on connaît aussi la programmation TV des huit matches qui se tiendront entre le 3 et le 5 février prochains.

Coupe de France Crédit Agricole
𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝟴𝗘𝗦 🗓️📺
On se retrouve dans 3 semaines sur les antennes de @beinsports_FR et @francetvsport pour un nouveau tour de Coupe de France Crédit Agricole 🔥

Qui rejoindra les 1/4 de finale ? 🤔 #CDFCA
Le coup d’envoi sera donné par Reims-Le Mans le mardi 3 février à 20h30. L’OM jouera le même jour contre Rennes, mais à 21h10. Le lendemain, il y aura un multiplex à 20h30 avec cinq matches au programme, avant Troyes-Lens à 21h. Enfin, la rencontre entre Strasbourg et l’AS Monaco clôturera ces huitièmes de finale le jeudi 5 février à 21h. À noter que beIN Sports diffusera toutes les rencontres et que seul le match OM-Rennes sera co-diffusé sur France 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
