Sergio Agüero veut déjà sortir de sa retraite !

30 octobre 2021. Un jour que Sergio Agüero n'oubliera certainement jamais. De retour de blessure face à Alavés, l'Argentin s'est écroulé sur la pelouse à la 40e minute avant d'être évacué vers l'hôpital afin de passer des examens. Rapidement, les Blaugranas ont parlé d'une absence de trois mois avant de finalement convoquer les médias le 15 décembre lors d'une conférence de presse exceptionnelle. En larmes, le Kun, qui souffre d'une une arythmie cardiaque, a annoncé qu'il raccrochait les crampons à l'âge de 33 ans. Un choc.

Une fin de carrière en décembre 2021

«Cette conférence, c'est pour dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football. C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir, mais il n'y en avait plus vraiment.» Après seulement 5 petits matches au Barça, club qu'il avait rejoint initialement pour évoluer avec son ami Lionel Messi, Agüero a dû mettre un terme à sa carrière.

Il avait ensuite évoqué son avenir, loin du football. «Que cela m'arrive maintenant, eh bien, les choses arrivent pour une raison et c'est positif parce que je suis ici à en parler. Mais oui, c'est une chose positive que ce problème ait été détecté maintenant. J'essaie d'être heureux en dehors du football et de pouvoir profiter de tous les moments que les footballeurs savent qu'ils manquent. Ce n'est pas facile d'être un joueur de football. Tous les jours, je m'entraîne, je joue, je voyage. Les joueurs doivent avoir beaucoup de respect. Je continuerai à être lié au football et je pourrai profiter davantage de la vie.»

Agüero bientôt de retour ?

Ce qu'il a fait, en ayant toujours le football en tête. Récemment, il a fait parler de lui en défendant son ami Messi, trop critiqué à son goût par la presse française. Mais ce jeudi, Agüero a fait une annonce importante. Plus de trois mois après ces déclarations, il a confié TyC Sports : «hier, il m'est venu à l'esprit que je pouvais rejouer au football. Les médecins m'ont dit que je devais rester cinq ou six mois sans activité, mais j'ai déjà envie de m'entraîner à nouveau.»

L'ancien attaquant de Manchester City est donc prêt à reprendre du service comme l'a fait récemment Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque durant l'Euro 2021 et de retour avec Brentford et le Danemark. De quoi inspirer Agüero. Mais où pourrait-il jouer ? «L'Inter Miami m'a appelé. Mais j'ai refusé. Dans 2 ans ? À voir...» Car, d'ici là, son ami Messi pourrait rejoindre la franchise de Major League Soccer. En attendant de refouler les pelouses, le Kun endossera un rôle important au sein de la sélection argentine durant le prochain Mondial au Qatar, à savoir faire le lien entre le staff de Scaloni et les joueurs. Ensuite, il pourra penser à rechausser les crampons ou non.