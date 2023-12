Rennes - Monaco : les compositions officielles

Monaco a l’occasion de mettre la pression sur Nice et le PSG. L’ASM se déplace à Rennes ce samedi dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h). Le 3e du championnat peut gagner une place en cas de succès face à des Bretons seulement 12es et qui chercheront à s’éloigner de la place de barragiste.

Stéphan aligne Omari à la place de Wooh, suspendu, dans sa défense à trois tandis que l’absence de Matic est compensée par Le Fée, qui redescend d’un cran. Bourigeaud et Truffert occupent toujours les postes de piston, Blas et Gouiri étant en soutien de Kalimuendo. De son côté, Hütter présente une charnière centrale inédite Singo-Salisu, Vanderson et Jakobs enchaînant dans les couloirs. Fofana, Zakaria et Camara sont placés dans l’entrejeu et la paire Minamino-Golovin évolue un cran derrière Balogun.

Les compositions :

Rennes : Mandanda - Omari, Belocian, Theate - Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, Truffert - Blas, Kalimuendo, Gouiri

Monaco : Köhn - Vanderson, Singo, Salisu, Jakobs - Fofana, Zakaria, Camara - Mimamino, Golovin - Balogun