OM : Pablo Longoria dévoile les coulisses de la réunion tendue avec les supporters

En quelques jours, l’Olympique de Marseille a basculé dans une crise profonde. Depuis la réunion de ce lundi entre les supporters et la direction, rien ne va. Marcelino a démissionné et Pablo Longoria, marqué par les graves accusations à son encontre, a décidé de se mettre en retrait de son rôle de président. Dans un long entretien accordé à la Provence, il s’est confié sur cette situation. Il en a aussi profité pour évoquer cette fameuse réunion tendue avec les supporters.

«J’ai pu parler deux minutes, puis on m’a coupé et ça a dérapé très vite… On nous a dit : 'Démissionnez tous les quatre, sinon c’est la guerre’. Les limites ont été dépassées. En 2023, un dirigeant de n’importe quel club ne peut pas subir ces menaces. Je ne les accepte pas. Je n’ai pas eu peur, mais j’étais choqué, je considère que ce n’est pas normal. Je n’avais pas le droit à la parole. Je n’étais pas le président du club dans cette réunion. Comment dialoguer quand quelqu’un veut te prouver sa supériorité ?»