Le mercato de Presnel Kimpembe est bouclé

La suite après cette publicité

«Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG, c'est réciproque, a dans un premier temps déclaré le natif de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), avant de poursuivre. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement.» Presnel Kimpembe avait semé le trouble le 5 juin dernier lors d'un rassemblement avec l'équipe de France.

On peut même dire que le PSG n'avait pas bien pris ce qui était vu alors comme un coup de pression de la part du défenseur central. Pourtant, le joueur de 26 ans a toujours été soutenu par ses différents entraîneurs en interne. Il est vu comme un élément fédérateur du vestiaire, toujours bienveillant à l'égard des nouveaux et des jeunes du centre de formation, dont il est issu, qui grimpent en équipe première. Dos au mur, le PSG a alors cherché une solution.

Galtier veut le garder

Luis Campos, nouvel homme fort de l'organigramme, a enclenché un processus de vente. Chelsea s'est montré très intéressé. Comme nous vous le révélions à la mi-juillet, Kimpembe avait même eu une discussion avec Thomas Tuchel. Les deux hommes s'apprécient depuis leur collaboration à Paris. L'Allemand voulait le convaincre de le rejoindre à Londres. De son côté, le PSG avait même fixé le prix de 50 M€ pour lâcher son élément, sous contrat jusqu'en 2024.

Tout semblait aller dans le sens d'une vente mais ça, c'était avant que Christophe Galtier prenne les choses en main. Le nouvel entraîneur parisien loue son état d'esprit et son investissement au quotidien. Selon L'Equipe, il n'est même plus question d'un départ de l'international français. Le principal concerné lui-même ne se projette plus ailleurs que dans son club formateur. Seule une arrivée de Milan Skriniar pourrait à nouveau rebattre les cartes mais le transfert du Slovène de l'Inter semble au point mort. Presko est bien parti pour rester.