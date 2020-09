PSG : l'annonce forte de Marco Verratti

Le Petit Hibou a bien grandi. En 2012, Marco Verratti, grand espoir de Pescara en Serie B italienne, était recruté par le Paris Saint-Germain, lancé dans son nouveau projet avec QSI. Dans l'ombre de stars comme Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva, arrivées le même été que lui, le milieu de terrain âgé de 19 ans à l'époque devait se faire sa place. Et il a réussi à la faire, lui qui est devenu un cadre de l'équipe à présent.

Auteur de 318 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de l'écurie parisienne, l'international italien, capable de réaliser de belles prestations comme de récolter de nombreux cartons lors des matches cruciaux de Ligue des Champions, est entré dans le top 5 des joueurs les plus capés de l'histoire du Paris SG. Une véritable fierté pour le natif de Pescara.

Verratti se voit à Paris pour longtemps

«Ça représente beaucoup, faire partie des joueurs qui ont porté le plus ce maillot, c’est quelque chose de beau. Ça veut dire qu’on a passé beaucoup d’années ensemble, qu’on a gagné beaucoup de titres. Et puis je suis encore jeune dans le foot, je n’ai que 27 ans. Donc j’espère pouvoir jouer encore beaucoup, gagner encore plus. Je ne m’attendais pas à ça quand je suis arrivé et c’est fantastique de vivre ça ici», a-t-il lâché au site officiel du PSG.

Puis il a ajouté : «je veux continuer encore longtemps. Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique… Ce club, je l’aime. Il m’a fait grandir, il m’a fait connaître le vrai foot, il m’a tout offert. J’ai pu jouer de grands matches, évoluer avec des grands joueurs, et je suis heureux ici». Une véritable déclaration d'amour qui a de quoi faire plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en 2024, l'Italien, qui a étendu son bail régulièrement depuis son arrivée en France, voit l'avenir à Paris à long terme. Une nouvelle qui peut réjouir le PSG, abonné aux mauvaises nouvelles ces dernières semaines.