Incidents ASSE : 2 joueurs auxerrois et plusieurs personnes blessés

Selon les informations de la Préfecture de la Loire, plusieurs personnes ont été blessés lors des incidents survenus à la fin du barrage retour entre l’AS Saint-Etienne et l’AJ Auxerre dimanche soir (1-1, 4 t.a.b à 5), une rencontre qui a scellé la relégation de l’ASSE en Ligue 2. A la fin de du match, plusieurs centaines de supporters des Verts ont envahi le terrain et jeté des projectiles, dont des feux d’artifices et des fumigènes, en direction des joueurs.

Le bilan avancé par les autorités fait état de deux blessés légers chez les forces de l’ordre, 17 blessés légers parmi les supporters, ainsi que deux joueurs de l’AJA qui ont également été blessés lors de ses troubles. Dans un communiqué, l’AS Saint-Etienne a condamné ses violences et a annoncé l’ouverture d’une procédure judiciaire.