PSG : Édouard Michut voulait quitter Sunderland

Prêté pendant toute la saison 2022-2023 à Sunderland par le PSG, Edouard Michut ne sera pas conservé par club anglais la saison prochaine. L’annonce avait été faite dans un communiqué officiel il y a quelques jours. Mais dans une interview accordée à L’Équipe, le jeune joueur de 20 ans a révélé que c’est lui qui a décidé de ne pas rester avec les Black Cats.

« Le club m’a proposé de rester. C’est ma décision de ne pas rester à Sunderland. On n’était pas d’accord sur certains points contractuels. Il y avait aussi quelques interrogations sur le schéma de jeu qui ne me convenait pas. Je suis plutôt un joueur qui touche entre 80 et 100 ballons par match, et dans ce schéma, je suis à 50-60 maximum. Dans mon style de jeu, j’ai besoin de toucher des ballons. Je remercie le président d’avoir compris mon choix de ne pas rester. »

