PSG : Thiago Silva arrive en France

Alors que Marquinhos est rentré en France, tout comme Neymar, qui termine ses vacances dans le sud du côté de Saint-Tropez, Thiago Silva (35 ans) s'apprête à en faire de même. Le capitaine du club de la capitale a en effet posté une photo de lui en compagnie de sa famille sur Instagram au moment d'embarquer à l'aéroport au Brésil, dans la soirée de dimanche. O Monstro avait rejoint son pays natal, aux alentours de Rio de Janeiro, pour y passer son confinement il y a quelques semaines.

Thiago Silva, qui avait jusqu'à mardi pour revenir dans l'Hexagone, devrait donc échapper à la période d'isolement pour les personnes arrivant sur le territoire français en provenance d'un pays non européen. Le défenseur central auriverde sera également bel et bien présent pour la reprise de l'entraînement au PSG le 22 juin prochain. L'ancien joueur de l'AC Milan arrive en fin de contrat à Paris et va quitter le club après 8 ans de bons et loyaux services. Silva devrait toutefois trouver un arrangement avec sa direction afin d'étendre son bail et de terminer l'exercice 2019-2020 comme il se doit, avec trois titres (Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions) à aller chercher.