L'Angleterre s'enflamme pour les futurs repreneurs de Chelsea, le Real Madrid tremble pour une de ses stars face au PSG

Un consortium prêt à mettre le prix pour Chelsea

En Angleterre, on en sait un peu plus sur la vente de Chelsea. Roman Abramovitch a annoncé officiellement que le club londonien était à vendre, mais comme le titre le Daily Mail sur sa Une ce matin c'est un «Chelsea à prix réduit» ! Car le milliardaire russe est contraint de vendre dans la précipitation. «La pression est sur Abramovitch pour une vente rapide alors que la menace de sanctions augmente. Le gouvernement rassure les Blues, qui ne seront pas touchés.» On connait même l'identité des potentiels repreneurs et c'est un consortium de milliardaires suisse et américain : Hansjorg Wyss et Todd Boehly ! De son côté, le Daily Telegraph indique que «l'offre sera faite dans les prochaines 72 heures» par les deux hommes. «Ils sont prêts à offrir 2 milliards de livres pour acheter le club», soit quasiment 2,5 milliard d'euros. D'ailleurs, The Guardian affirme que les potentiels repreneurs sont «confiants de conclure l'affaire pour Chelsea rapidement !» Une bonne nouvelle pour le club londonien qui peut être rassuré pour son futur.

Toni Kroos inquiète le Real Madrid à 5 jours du PSG

Au Real, c'est la soupe à la grimace ce matin. Les Merengues tremblent pour Toni Kroos qui pourrait manquer le match retour décisif de Ligue des Champions face au PSG, mercredi prochain. Comme le rapporte AS, c'est la «peur sur Kroos.» Même chose pour Marca qui estime que ce sera encore «plus difficile sans Kroos.» L'Allemand s'est blessé à l'ischio-jambier gauche et pourrait être absent encore quelques temps.

Dybala veut le Scudetto

En Italie, Paulo Dybala affiche ses ambitions avec la Juventus. Alors que la Vieille Dame est de retour dans les premières places, l'Argentin annonce la couleur pour la fin de saison comme le reprend le Corriere dello Sport sur sa Une : «Je crois au Scudetto», clame haut et fort la Joya ! Pour le quotidien, «Dybala défie les grands : "La Juve est là".» Mais ce soir, l'Inter peut revenir au sommet si elle l'emporte contre la Salernitana. Pour La Gazzetta dello Sport : «La Juve essaye, l'Inter y croit.» C'est un «sprint tricolore : la Vieille Dame vise un grand retour en force. Avec les buts de Vlahovic, la défense enfin solide, un calendrier favorable, Les Bianconerri y croient plus que jamais», écrit le journal au papier rose. Cette fin de saison en Serie A s'annonce passionnante.