Manchester United : Marcus Rashford pose un ultimatum pour son mercato

Le mercato d’hiver 2025 a ouvert ses portes il y a deux semaines. A mi-parcours, plusieurs joueurs ont déjà trouvé un nouveau point de chute. Mais ils sont encore nombreux à pouvoir changer d’air durant ce mois de janvier. C’est notamment le cas de Marcus Rashford. Poussé dehors par Manchester United, l’Anglais est en quête d’un nouveau challenge, comme il l’a confié en décembre. «Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne.» Il ne faut donc pas compter sur lui pour vomir sur les pensionnaires d’Old Trafford.

Une attitude plutôt classe de la part du natif de Manchester, qui s’active avec son frère et agent pour trouver un nouveau club. Et il y a du beau monde. Le Borussia Dortmund, la Juventus, le PSG, Galatasaray, Côme, l’AC Milan, West Ham ou encore l’Arabie Saoudite ont été cités. En position de force, Rashford donne sa préférence pour le moment à la Liga et plus particulièrement au FC Barcelone. Un club qui le fait rêver. Malgré des soucis financiers et des difficultés pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor, les Catalans ont malgré tout un œil sur la situation de l’international anglais. Sport explique que l’entraîneur, Hans Dieter Flick, adore le joueur, qu’il avait déjà tenté de recruter au Bayern Munich.

Rashford met la pression

Le média catalan ajoute que le technicien allemand, qui a déjà validé son arrivée auprès de sa direction, apprécie sa polyvalence en attaque et qu’il voit en lui le joueur capable de suppléer Robert Lewandowski en cas de besoin. Mais son cas est loin de faire l’unanimité chez les pensionnaires du Camp Nou. Certaines voix au club estiment qu’il ne possède pas le profil dont le club a besoin et qu’il fait preuve d’une certaine irrégularité. De plus, ses problèmes extrasportifs posent question au sein du Barça, où on a besoin d’un joueur au rendement immédiat et irréprochable à tous les niveaux. En cas d’arrivée cet hiver, celle-ci se ferait uniquement sous la forme d’un prêt. Mais il faudrait que MU fasse quelques efforts financiers.

Pour le moment, Sir Jim Ratcliffe et ses équipes ne veulent pas payer une partie de l’énorme salaire du joueur en cas de prêt. De son côté, l’attaquant, qui discute avec l’AC Milan, ne perd pas espoir de rejoindre Barcelone. Malgré tout, il a fixé un ultimatum aux Blaugranas. Selon Sport, il les a prévenus depuis quelque temps qu’il leur donne jusqu’au 15 janvier, soit jusqu’à demain, pour prendre une décision et lui donner une réponse définitive concernant sa signature ou non. L’Anglais ne veut pas trop attendre et manquer des opportunités. Le FC Barcelone, qui a d’autres chats à fouetter, est prévenu. Marcus Rashford n’est pas prêt à tout pour signer dans le club de ses rêves.