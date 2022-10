Real Madrid - FC Séville : les compositions officielles

Le Real Madrid accueille Séville ce samedi soir à 21h, à l'occasion de la 11ème journée de Liga (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). L'occasion pour la Maison Blanche de fêter Karim Benzema, élu Ballon d'Or, lundi. Côté sportif, les Merengue sont solidement installés en tête du classement avec trois points d'avance sur Barcelone. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont laissé filer que deux points en championnat depuis le début de saison et restent sur un succès à Elche (0-3). En face, Séville a connu un début d'exercice difficile. Julen Lopetegui a été débarqué début octobre et Jorge Sampaoli a pris sa place. Depuis sa prise de fonction, les Andalous se sont relancés (trois nuls, une victoire, toutes compétitions confondues).

Pour conserver son invincibilité, le Real Madrid démarrera la rencontre comme à son habitude en 4-3-3, avec Courtois dans les cages mais sans Karim Benzema, blessé à la cuisse. L'attaque des Merengue sera donc menée par Rodrygo, Vinicius Junior et Federico Valverde. Aurélien Tchouaménie retrouve sa place au milieu de terrain tandis que Ferland Mendy effectue son retour dans le 11 de départ à la place de Rüdiger. De son côté, Séville se présente à Santiago Bernabéu en 5-4-1. Tanguy Nianzou, blessé, n'est pas présent alors que Isco va retrouver ses anciens coéquipiers. Le milieu espagnol est aligné en pointe et sera soutenu au milieu par un quatuor composé de Oliver Torres, Rakitic, Jordan et Lamela.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Modrić (c), Tchouaménie -Valverde Rodrygo, Vinicius Jr.

FC Séville : Bono - Jesús Navas (c), Montiel, Gudelj, Marcao, Telles - Óliver, Rakitic, Jordán, Lamela - Isco