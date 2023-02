JT Foot Mercato : le début d’année cataclysmique du PSG !

Le PSG prend l’eau

L’OM, Monaco et le Bayern Munich hier donc (0-1). Le PSG vient d’enchaîner sa troisième défaite de suite. Une anomalie pour un club de ce standing. La dernière fois qu’une telle série est arrivée, c’était en 2011, soit quelques mois après le rachat par QSI. Le PSG avait alors été battu par Nancy (0-1) et Marseille (0-3) avant de chuter face à Salzbourg en Ligue Europa (0-2). Cette troisième défaite d’affilée est aussi la 5ème depuis le début de l’année 2023. C’est déjà plus que sur l’ensemble de l’année 2022 où les Parisiens n’avaient connu la défaite que 4 fois en 46 matches ! La dernière petite statistique concerne le match d’hier ! Paris n’a tiré qu’une seule fois contre le Bayern en première mi-temps, son plus faible total depuis le 12 avril 2016 à Manchester City. Une chose est sûre, le PSG va avoir du boulot pour redresser la pente d’ici le 8 mars prochain, date du match retour face au Bayern Munich…

João Félix a conquis Londres

C’était l’un des gros coups de l’hiver pour Chelsea, le prêt payant, sans option d’achat, de João Félix. Si le joueur de 23 ans a très mal démarré son aventure à Londres en se faisant expulser dès son premier match, ce dernier a inscrit son premier but le week-end dernier face à West Ham. Malgré seulement 148 minutes au compteur, le Portugais semble déjà avoir convaincu les Blues. Et d’après les dernières indiscrétions de la Cadena SER et AS, Chelsea aurait l’intention de transmettre une proposition de 80 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour le transfert définitif de Félix. Reste à savoir si cette offre sera suffisante alors que les Colchoneros ont prolongé le contrat de l’ancien madrilène jusqu’en 2027 avant de le laisser filer à Londres.

Le flop total d’Eden Hazard au Réal

En signant au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard réalisait son rêve d’enfance. Un rêve qui s’est transformé en véritable cauchemar tant le Belge est méconnaissable depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Les blessures à répétition ont provoqué sa chute. En trois ans et demi, il a subi pas moins de 18 pépins physiques et a manqué 498 jours de compétitions et 77 rencontres. Comment compter sur un joueur aussi peu fiable ? C’est ce que doit se dire Carlo Ancelotti. Et pour ne rien arranger, la relation entre les deux hommes est loin d’être idyllique. La non-convocation du Belge pour la Coupe du monde des Clubs a été perçue comme un nouveau signe de rupture entre le joueur et son club selon The Athletic. Le média anglais ajoute que les relations entre le coach et le joueur sont un peu plus froides. Des proches du footballeur de 32 ans ont même parlé de «relations presque inexistantes». The Athletic assure que le coach italien ne compte pas sur lui. Un point va être fait sur son avenir et le journal britannique est certain que les deux parties vont accepter de se séparer. Pour rappel, son contrat se termine en 2024.