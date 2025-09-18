Bordeaux : Bruno Irles sur la sellette ?

Après un début de saison chaotique, Bruno Irles, entraîneur des Girondins de Bordeaux, serait déjà en danger. Selon les dernières informations de RMC Sport, le coach bordelais aurait été convoqué en début de semaine par sa direction qui lui aurait clairement signifié l’urgence de résultats rapides.

Actuellement huitièmes, pointent à six points du leader invaincu La Roche-sur-Yon, les Girondins s’apprêtent à recevoir Angoulême (4e) ce week-end avant de se rendre à Poitiers (2e) le 4 octobre prochain puis d’accueillir La Roche-sur-Yon (1er). Trois rendez-vous déjà cruciaux pour Bruno Irles…