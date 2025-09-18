Menu Rechercher
Commenter 1
National 2

Bordeaux : Bruno Irles sur la sellette ?

Par Josué Cassé
Bruno Irles, ancien entraîneur de Troyes, de Pau et de QRM. @Maxppp

Après un début de saison chaotique, Bruno Irles, entraîneur des Girondins de Bordeaux, serait déjà en danger. Selon les dernières informations de RMC Sport, le coach bordelais aurait été convoqué en début de semaine par sa direction qui lui aurait clairement signifié l’urgence de résultats rapides.

La suite après cette publicité

Actuellement huitièmes, pointent à six points du leader invaincu La Roche-sur-Yon, les Girondins s’apprêtent à recevoir Angoulême (4e) ce week-end avant de se rendre à Poitiers (2e) le 4 octobre prochain puis d’accueillir La Roche-sur-Yon (1er). Trois rendez-vous déjà cruciaux pour Bruno Irles…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux
Bruno Irles

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
Bruno Irles Bruno Irles
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier