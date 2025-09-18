Menu Rechercher
LdC, Monaco : les propos forts de Philipp Köhn après l’humiliation

Par Maxime Barbaud
1 min.
Philipp Köhn avec l'AS Monaco @Maxppp
Club Bruges 4-1 Monaco

Monaco a essuyé une cinglante défaite pour son premier match de Ligue des Champions cette saison. Humilié sur la pelouse du Club Bruges (4-1), le club princier entame bien mal sa campagne. Son adversaire lui a été largement supérieur tout au long de la rencontre, ce que reconnaît Philipp Köhn au micro de Canal+ après la rencontre.

«Ça a été difficile après le penalty raté. Ça a été un match très compliqué, on a perdu le contrôle et ils ont très bien joué. L’écart était beaucoup trop grand. On n’a fait que courir. C’est une défaite méritée, concède le gardien suisse. On ne va pas se chercher des excuses. On n’a pas fait assez et on verra le prochain match.»

Ligue des Champions
Monaco
Philipp Köhn

Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
Philipp Köhn Philipp Köhn
