LdC, Monaco : les propos forts de Philipp Köhn après l’humiliation

Monaco a essuyé une cinglante défaite pour son premier match de Ligue des Champions cette saison. Humilié sur la pelouse du Club Bruges (4-1), le club princier entame bien mal sa campagne. Son adversaire lui a été largement supérieur tout au long de la rencontre, ce que reconnaît Philipp Köhn au micro de Canal+ après la rencontre.

«Ça a été difficile après le penalty raté. Ça a été un match très compliqué, on a perdu le contrôle et ils ont très bien joué. L’écart était beaucoup trop grand. On n’a fait que courir. C’est une défaite méritée, concède le gardien suisse. On ne va pas se chercher des excuses. On n’a pas fait assez et on verra le prochain match.»