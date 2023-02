Chelsea a déjà pris sa décision pour João Félix

La suite après cette publicité

Prêté par l’Atlético de Madrid jusqu’à la fin de la saison, on parle d’un prêt payant de 11 millions d’euros sans option d’achat pour rappel, Joao Félix doit maintenant se relancer du côté de Chelsea. Entre sa relation compliquée avec Diego Simeone et des statistiques en deçà des attentes, avec 34 réalisations et 18 passes décisives en 131 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Portugais n’a pas trouvé son rythme de croisière dans la capitale espagnole. Il faut dire que le rendement du joueur de 23 ans n’est pas du tout compatible avec les 125 M€ déboursés par les Colchoneros en 2019 lors de son arrivée en Espagne.

L’international portugais (28 sélections pour 4 buts) cherchait donc depuis un petit moment à quitter l’Atlético de Madrid et c’est en Angleterre qu’il a trouvé exil afin de se refaire une santé. Malheureusement tout ne s’est pas passé comme prévu pour le jeune attaquant polyvalent. Après des débuts compliqués marqués par une exclusion pour son premier match avec Chelsea puis une absence pour les trois rencontres suivantes, João Félix a quand même marqué son premier but avec les Blues pour son deuxième match avec le club anglais samedi dernier face à West Ham (1-1). Une véritable libération pour le principal intéressé malgré le match nul de son équipe.

À lire

Dortmund-Chelsea vous fait gagner 1320 €

Une proposition de 80 millions d’euros serait sur la table

Il faut dire que l’attaquant lusitanien a été l’un des gros coups du dernier mercato hivernal même si Chelsea s’est fait plaisir en déboursant plus de 300 millions d’euros et s’est donc offert plusieurs joueurs de grande qualité comme Mykhailo Mudryk et Enzo Fernandez. Malgré cette somme astronomique et les débuts mitigés du Portugais en Angleterre, les dirigeants des Blues auraient l’intention de transmettre une proposition de 80 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour le transfert définitif du Portugais en Angleterre, selon plusieurs médias espagnols. Le club londonien souhaiterait acquérir João Félix dès l’ouverture de la fenêtre des transferts cet été, d’après les dernières indiscrétions de la Cadena SER et AS.

La suite après cette publicité

L’opération devrait donc presque atteindre les 100 millions d’euros (11 millions pour le prêt payant et 80 millions pour l’achat définitif du joueur de 23 ans). «Je suis très heureux (à Chelsea, ndlr), mais personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Nous ne savons pas si l’étape est terminée. Nous ne le saurons qu’en été» a de son côté confié le principal intéressé. Alors que les Blues affrontent Dortmund ce soir pour le compte des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions, Graham Potter devrait pouvoir compter sur sa nouvelle recrue pour faire la différence. Une performance qui sera forcément scrutée plus que les autres. De son côté, l’international portugais voudra montrer toute l’étendue de son talent à son nouvel employeur. Affaire à suivre donc…

Pour la suite de ces 8èmes de finale, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire de Dortmund contre Chelsea pour tenter de remporter 240€ (cote à 2,40, soumise à variation).