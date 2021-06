Euro 2020 : Franck Ribéry donne les clés du succès à l'Allemagne contre la France

C'est l'une des affiches les plus attendues de ce début de l'Euro 2020 : un choc entre l'Allemagne et la France, mardi (21h), dès la première journée dans le cadre du groupe F, celui de la mort également composé du Portugal et de la Hongrie. Une rencontre forcément spéciale pour Franck Ribéry (38 ans), international français ayant évolué la grande majorité de sa carrière outre-Rhin au Bayern Munich (pendant 12 ans). L'ancien Marseillais, qui arrive en fin de contrat avec la Fiorentina, a livré ses sentiments sur ce match.

«Contre la France, il faut jouer intelligemment et être bien organisé. Mais par là, je ne veux pas dire juste jouer défensivement et choisir la passe vers l'arrière. Non, l'équipe doit être haute et compacte, mais éviter les pertes de ballon», a dans un premier temps lâché Kaiser Franck auprès de Kicker, et de poursuivre sur Karim Benzema. «Karim peut être très important, c'est un grand attaquant de sa génération. Et je sais que Karim est très heureux d'enfin être de retour en équipe de France.» Ribéry a également confié qu'il espérait voir un match nul 0-0 entre ces deux grandes nations du football afin de satisfaire son cœur coupé en deux, même s'il «[est] et restera Français».