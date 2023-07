Le PSG met la main sur Manuel Ugarte !

La suite après cette publicité

Le mercato est un formidable terrain de jeu pour le Paris Saint-Germain. Sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire, mais une nouvelle fois balayé sur la scène européenne, le club de la capitale compte bien profiter de cette fenêtre estivale pour améliorer un effectif souvent critiqué ces derniers. Dans cette optique, les Rouge et Bleu, qui ont déjà officialisé l’arrivée de Marco Asensio et Milan Skriniar, ont frappé un nouveau grand coup sur ce marché des transferts en s’offrant Manuel Ugarte pour 60 millions d’euros.

Dans le viseur de Chelsea, le milieu de terrain de 22 ans du Sporting CP a finalement décidé de rejoindre l’écurie francilienne, comme nous vous le révélions sur notre site. Convaincu par le projet présenté par Luis Campos, l’Uruguayen (8 sélections) va donc venir renforcer l’entrejeu des Parisiens. Avec un Renato Sanchez trop souvent blessé, un Carlos Soler inexistant, un Fabián Ruiz irrégulier, un Vitinha inconstant et un Marco Verratti trop seul, le PSG peut désormais compter sur un milieu défensif très prometteur.

À lire

PSG : le numéro de Manuel Ugarte dévoilé

Un profil complet pour renforcer l’entrejeu !

Sur son compte Twitter, le club de la Ville Lumière vient d’officialiser la nouvelle. «Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023-2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2028», précise le communiqué. Natif de Montevideo, l’ancien joueur de Famalicão et donc du Sporting CP sort d’une saison à 47 matches toutes compétitions confondues pour une passe décisive. Performant sous le maillot lisboète depuis l’été 2021, l’intéressé va donc franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Considéré comme l’un des futurs piliers de l’Uruguay, Ugarte est un milieu à vocation défensive à la palette diverse.

La suite après cette publicité

Habitué au poste de sentinelle devant la charnière centrale, le joueur de 22 ans allie ainsi aisance technique et lecture défensive, lui permettant d’initier les premières relances tout en étant imperméable au pressing adverse. Si son gabarit n’est pas le plus imposant (1m82, 77kg), il n’hésite pas à aller aux duels, qu’ils soient au sol ou dans les airs, pour soulager sa défense. Un profil convoité par Liverpool, Aston Villa, Chelsea, mais désormais sous la tunique parisienne. Une très bonne nouvelle pour le PSG à l’heure où le board francilien souhaite retrouver un équilibre certain dans son onze.