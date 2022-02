Christopher Nkunku ne dit pas non à un retour au PSG !

La suite après cette publicité

La saison de la maturité. Après deux jolis exercices à Leipzig, Christopher Nkunku (24 ans) a clairement pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Avec 9 réalisations et 7 passes décisives en 20 apparitions, le milieu offensif est clairement l'un des éléments les plus efficaces et dangereux en Bundesliga. Et ce n'est pas tout !

En Ligue des Champions aussi, dans un groupe très relevé, avec le Paris SG, Manchester City et Bruges, le natif de Lagny-sur-Marne a prouvé qu'il savait élever son niveau de jeu. Résultat : 7 pions en 6 apparitions. La confirmation que l'ancien Parisien, qui s'est rapproché de l'équipe de France en fin d'année civile, joue désormais dans une autre cour.

Déjà l'heure du retour ?

De quoi s'imaginer aller voir ailleurs, alors que de nombreux clubs, notamment en Premier League, se sont penchés sur lui ces dernières semaines ? Interrogé en longueur par L'Équipe, le jeune homme, sous contrat jusqu'en juin 2024, a répondu. «Leipzig est un grand club. Ce n'est plus le club tremplin. Il y a deux ans, on était en demi-finales de Ligue des champions», a-t-il indiqué, loin d'insulter l'avenir, avant d'entrouvrir la porte.

«Il y a beaucoup d'échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision», a-t-il lâché, évoquant même ouvertement la possibilité de retourner au Paris SG, son club formateur, où il a fait ses débuts professionnels (55 matches de Ligue 1, 8 buts). «Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte», a-t-il conclu. Allo Leonardo ?