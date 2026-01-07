OM : la sortie floue de De Zerbi sur le choix du Koweït

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le choix de la LFP d’organiser le Trophée des Champions au Koweït. Loin de faire l’unanimité auprès des supporters ou de certains journalistes, l’entraîneur italien a préféré maintenir le flou sur son avis, préférant se concentrer sur le choc contre le PSG demain soir, qui plus est après la déroute face à Nantes. Par le passé, l’ancien coach de Brighton a souvent fustigé les décisions politiques prises par certaines instances footballistiques.

La suite après cette publicité

«Un regret d’être au Koweït ? Nous essayons toujours de gagner, même contre Nantes. Nous sommes tristes quand on ne peut pas donner ce qu’on a dans le ventre. Pour demain, vous savez ce que j’en pense. Je ne décide pas le football. Ça n’empêche pas que le Koweït nous a parfaitement accueillis. Nous savons quel club nous sommes, le passé et le soutien des supporters. Avec humilité, on va essayer d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’OM. En rentrant chez nous en pensant avoir fait le maximum», a-t-il affirmé.