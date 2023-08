La nouvelle défaite du Real Madrid met la pression sur le dossier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Deux victoires face à l’AC Milan et Manchester United ont masqué les carences. Mais la cinglante défaite lors du Clasico amical (0-3) et le nouveau revers infligé par la Juventus Turin dans la nuit (défaite 3-1) inquiètent clairement la presse espagnole ce jeudi matin. Le Real Madrid, malgré la présence de sa recrue phare Jude Bellingham et un duo offensif composé de Vinicius et Joselu, n’a pas convaincu, loin de là.

Le nouveau but de Vinicius ne suffira pas à rassurer sur l’impact offensif du Real version 2023-2024. Le Brésilien semble être le seul capable d’amener du danger, et après son remplacement, il ne s’est plus rien passé. Vous l’aurez compris, du côté des suiveurs madrilènes, on se demande à nouveau si ce n’est pas une énorme bêtise que de ne pas profiter de l’opportunité Kylian Mbappé. Ils ne s’en cachent pas et parlent de l’attaquant français dans le résumé de la rencontre.

La presse espagnole réclame Kylian Mbappé

«Mbappé peut réparer une partie de la faute. Le reste appartient à Ancelotti», écrit par exemple As. Mais Marca titre carrément : « La Juve confirme le diagnostic, Mbappé est une nécessité ». Le journal poursuit : « Madrid aurait tort de tout confier à Vinicius avec le meilleur footballeur de la planète à sa portée. Parce que Joselu est toujours une solution d’urgence et Rodrygo ne ressemble toujours pas à un footballeur à 30 buts. Donc tous les chemins mènent à Mbappé si Madrid veut se battre pour toutes les compétitions ».

Les déboires du Real Madrid pour la fin de sa tournée américaine sont visiblement une bonne nouvelle pour le PSG, qui avait peur que la Casa Blanca ne vienne se manifester qu’à la toute fin du mercato. Après avoir été dominé par le Barça sur la scène nationale et par Manchester City sur la scène européenne, le Real peut-il se permettre de vivre une saison sans relief en attendant l’arrivée de Mbappé libre ? « Mbappé est plus qu’un caprice, c’est une nécessité », écrit Marca. Voilà qui devrait faire bouger les lignes…