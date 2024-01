Mercato : les 9 dossiers brûlants qui affolent le LOSC

Les Dogues ont les crocs. En ce début d’année 2024, le LOSC a débuté tambour battant avec une écrasante victoire 12 à 0 en Coupe de France face à Golden Lion. Hier, les Nordistes ont passé trois buts à Lorient lors de la 18e journée de Ligue 1. Une nouvelle année qui sourit donc pour le moment à Lille, qui pointe à la cinquième place du championnat de France avec 31 points dans son escarcelle. Mais les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy savent que ce mois de janvier risque d’être périlleux puisqu’il faudra parfaitement gérer le mercato d’hiver. Hier, le président Olivier Létang s’est montré ferme au micro de Prime Vidéo.

La suite après cette publicité

« On va garder cet effectif. On veut le renforcer, mais ce qu’on veut, encore une fois, c’est tout donner, et ne pas avoir de regrets en fin de saison. On ne peut pas mettre une exigence très forte au niveau des joueurs en acceptant que des joueurs partent. On est dans une aventure humaine, on va aller jusqu’au bout ensemble.» Mais le dirigeant et son club vont devoir avoir les reins et les nerfs solides puisqu’ils se font attaquer pour certains éléments du groupe lillois. Même s’ils ont sorti les griffes, les Dogues ne vont pas réussir à conserver Thiago Djalo, dont le contrat s’achève en juin prochain.

À lire

Paulo Fonseca annonce l’arrivée de Tiago Djalo à la Juventus

Des départs attendus

Comme annoncé sur notre site, le joueur de 23 ans va rejoindre la Juventus, qui a mis 3,5 millions d’euros sur la table. Paulo Fonseca a d’ailleurs confirmé le futur départ de son joueur à la Gazzetta dello Sport. «Il est prêt à aider la Juve. Il est rapide et sait marquer, maintenant il a plus d’expérience […] Il a encore une belle marge de progression. Il lui faudra un peu de temps pour retrouver le rythme, mais il peut devenir un excellent défenseur pour la Juve.» Le LOSC va donc continuer sans lui, ni Alan Virginius, qui a été prêté sans option d’achat à Clermont.

La suite après cette publicité

Le club cherche aussi une porte de sortie à Akim Zedadka, qui n’est apparu qu’à trois reprises cette saison (0 match de L1). Arrivé cet été, Samuel Umtiti souhaiterait aussi changer d’air selon Sport. Le Français, qui veut retrouver un projet où il a plus de temps de jeu et donc de visibilité, intéresse Istanbul BB et des clubs italiens cet hiver. Mais il n’est pas du tout certain que le LOSC lui ouvre la porte. Celle-ci risque d’ailleurs d’être fermée à triple tour pour Jonathan David. Ce, malgré l’intérêt de l’AC Milan. Le Canadien sous contrat jusqu’en 2025 a plus de chances de s’en aller cet été.

Des talents courtisés

Comme lui, Alexsandro a la cote en Italie. En effet, l’AS Roma pense à lui. Grand espoir du club, Leny Yoro, lui aussi, a de prestigieux prétendants à ses trousses. Le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le PSG pensent au joueur de 18 ans, pour lequel Lille commencera à discuter à partir de 50 M€ selon nos informations. De son côté, Edon Zhegrova a des touches en Premier League et en Liga. Mais c’est en Allemagne que le joueur, qui n’est pas contre un départ, rêve de poser ses valises. Le prix du footballeur sous contrat jusqu’en 2026 est estimé à 20 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, les téléphones d’Olivier Létang et de ses équipes doivent sonner cet hiver. Mais eux aussi sont à l’affût pour apporter du sang neuf, notamment dans le secteur offensif. L’idée est de recruter un ailier. Récemment, le média norvégien Nettavisen a révélé que Lille est très intéressé par Osame Sahraoui, qui évolue à Heerenveen depuis un an. Mais la concurrence est féroce puisque Nice, Rennes ainsi que des écuries en Espagne et en Allemagne sont sur le coup. Le nom de Largie Ramazani (Almeria) a aussi été mentionné. Ce dernier est également ciblé par l’OL.

Deux renforts espérés

Selon nos informations, Lille s’est surtout attaqué à Gonçalo Borges. Un accord avait d’ailleurs été trouvé entre les Dogues et le FC Porto pour un prêt payant avec option d’achat (un montant inférieur à 20 M€) du polyvalent ailier. Mais le joueur, qui devait rejoindre le nord de la France il y a quelques jours, est bloqué par son coach. Paulo Fonseca a confirmé la nouvelle. « Nous avions l’intention de recruter Gonçalo Borges, mais au dernier moment, le coach de Porto a décidé de le conserver. Nous recherchons un ailier gauche ainsi qu’un attaquant. Nous avons des noms, nous les avons. Nous travaillons pour attirer les joueurs. Je pense que la situation est plus difficile pour l’ailier, mais je suis confiant concernant le dossier de l’attaquant.»

La suite après cette publicité

Parmi les attaquants ciblés par les Nordistes, on retrouve Chuba Akpom (8 buts en 18 apparitions dont 4 titularisations). Comme révélé par nos soins, le joueur de l’Ajax Amsterdam, qui est un véritable joker de luxe, plaît beaucoup au club français, qui veut recruter un joueur capable de remplacer ou concurrencer Jonathan David, qui risque de s’en aller cet été. L’idée est de le récupérer dans un premier temps en prêt. Que ce soit dans le sens des départs (7 dossiers), comme dans celui des arrivées (2 avec un ailier et un attaquant), le LOSC se prépare donc à vivre deux semaines très agitées en coulisses.