Lille, JO : la réponse piquante d’Olivier Létang à Jérôme Rothen

La décision a fait grincer des dents, mais Olivier Letang l’assume. Alors que plusieurs joueurs lillois (Diakité, Chevalier, Yoro, André entre autres) étaient pressentis pour participer au tournoi olympique cet été avec l’équipe de France U23, le président des Dogues a fait le choix de ne pas les libérer en raison du tour préliminaire de Ligue des Champions du LOSC sur la même période (match aller les 20-21 août, et retour les 27-28 août). Un choix critiqué par Jérôme Rothen dernièrement. Ce mercredi lors de la présentation de Bruno Genesio à la presse, Létang a répondu à l’ancien joueur du PSG, sans citer son nom.

«Il y a une polémique qui a été créée par une personne (Jérôme Rothen) que je ne vais pas citer. Cette personne, si jamais on avait libéré les joueurs, le 15 août si on se fait éliminer lors du Q3, c’est la même personne qui aurait dit : "Mais attendez, ils n’ont aucune ambition, ils ont libéré leurs joueurs". Ce n’est pas que nous ne voulons pas, tout le monde l’a compris, nous sommes le seul club à jouer pendant les JO. Les JO, c’est une compétition extraordinaire. On est contents de les avoir en France, mais on ne peut pas libérer les joueurs.»