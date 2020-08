Montpellier : encore un cas de Covid-19 au sein du groupe

En début de semaine, nous apprenions qu'un joueur du Montpellier HSC - Florent Mollet selon les informations du Midi-Libre - avait été testé positif au Covid-19. Du coup, les rencontres amicales contre l'Olympique de Marseille et le Clermont Foot 63, prévues cette semaine, ont été annulées. On attendait alors des nouvelles et le club de Ligue 1 vient de publier un nouveau communiqué pour annoncer qu'il y a avait encore un cas de coronavirus.

«Les tests effectués ce matin auprès du groupe professionnel et de son staff ont révélé un cas contact positif au Covid-19. Compte tenu des mesures sanitaires prises depuis le début de la semaine en conformité avec les réglementations de l'ARS et la mise en place d'entraînements individualisés et distanciés, le risque de contagiosité du cas contact positif est très faible», peut-on lire dans le communiqué.